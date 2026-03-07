Snowboard: CdM, Bormolini domina slalom Spindleruv Mlyn, Felicetti terzo

Maurizio Bormolini sa solo vincere e nello slalom di Spindleruv Mlyn conquista il terzo successo consecutivo, dopo la doppietta polacca dello scorso fine settimana; per il livignasco - sempre più leader della classifica generale di Coppa del Mondo - si tratta del quinto successo stagionale, in una sfida boema che saluta anche il terzo posto di Mirko Felicetti; quarto posto per Elisa Caffont invece al femminile. Ci sono solo successi nel cammino post-olimpico di Bormolini: la sfida sui Monti dei Giganti esalta il valtellinese che nella finale principale ha la meglio sul sorprendente giapponese Ryusuke Shinohara, dopo aver superato in precedenza lo svizzero Caviezel ed il bulgaro Zamfirova. Per Maurizio è la vittoria numero 12min carriera, equamente distribuite tra le due specialità. Podio numero 16 in carriera invece per Felicetti che nel duello con Caviezel coglie la terza top3 stagionale ma per ritrovare un podio in slalom si deve tornare indietro al gennaio 2016. Out nei quarti di finale invece Aaron March (quinto), uscito nel confronto con Shinohara mentre Gabriel Messner (sesto) ha avuto sortre analoga nel confronto con Felicetti. Negli ottavi invece Tommy Rabanser (15esimo) era stato superato da Messner con Daniele Bagozza (nono) incappato in un'inforcata a vantaggio del bulgaro Zamfirov. Bormolini è leader delle classifiche generale e di specialità: sono 820 i punti nella classifi(segue) mal 071530 Mar 2026