Cdm Slittino, Votter-Oberhofer quarte ad Altenberg. Vincono Egle-Kipp

A imporsi sono le austriache Egle/Kipp che suggellano così con un altro successo la vittoria nella classifica di Coppa del Mondo, già messa al sicuro con una tappa di anticipo: 1'23"783 il tempo con cui hanno avuto la meglio delle esperte tedesche Eitberger/Matschna (+0"15) e delle lettoni Robezniece/Bogdanova (+0"82). Duplice quarto riscontro parziale per Vötter/Oberhofer che chiudono con un gap complessivo di 0"342.