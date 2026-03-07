Cdm Slittino, Votter-Oberhofer quarte ad Altenberg. Vincono Egle-Kipp

07 Mar 2026 - 16:08
Andrea Votter e Marion Oberhofer chiudono con un quarto posto la stagione che le ha condotte sul trono olimpico. Le due azzurre non riescono a dare la zampata da podio nella sfida finale della stagione di Coppa del Mondo del doppio femminile ad Altenberg, in Germania e confermano il piazzamento ottenuto nella prima frazione.

A imporsi sono le austriache Egle/Kipp che suggellano così con un altro successo la vittoria nella classifica di Coppa del Mondo, già messa al sicuro con una tappa di anticipo: 1'23"783 il tempo con cui hanno avuto la meglio delle esperte tedesche Eitberger/Matschna (+0"15) e delle lettoni Robezniece/Bogdanova (+0"82). Duplice quarto riscontro parziale per Vötter/Oberhofer che chiudono con un gap complessivo di 0"342.

La classifica di Coppa del Mondo si completa quindi con Egle/Kipp leader grazie ai 796 punti davanti a Eitberger/Matschuna (653) con Degenhardt/Rosenthal terze a quota 524; Vötter/Oberhofer hanno raccolto nel complesso 426 punti e chiudono seste

