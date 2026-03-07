Snowboard, terza vittoria di fila in coppa del mondo per Bormolini
Maurizio Bormolini ha conquistato a Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) il terzo successo consecutivo in coppa del mondo di snowboard, dopo la doppietta polacca dello scorso fine settimana. Per l'azzurro, sempre più leader della classifica generale, si tratta del quinto successo stagionale, nello slalom speciale che ha visto anche il terzo posto di Mirko Felicetti e il quarto per Elisa Caffont nella prova femminile.
Nella finale principale, il valtellinese, alla 12/a vittoria in carriera, ha avuto la meglio sul giapponese Ryusuke Shinohara, dopo aver superato in precedenza lo svizzero Caviezel ed il bulgaro Zamfirova. Podio numero 16 in carriera invece per Felicetti che nel duello con Caviezel coglie la terza top 3 stagionale.
Out nei quarti di finale invece Aaron March (quinto), uscito nel confronto con Shinohara mentre Gabriel Messner (sesto) ha avuto sorte analoga nel confronto con Felicetti. "Sono davvero contento di questo risultato - ha commentato Bormolini - sono felice perché ho vissuto due weekend davvero super. E sono davvero felice per Mirko, lui è uno che sa andare forte con la tavola e l'ha dimostrato. Mi sarebbe piaciuto vivere con lui la finale".