Biathlon, argento per l'Italia nella staffetta a Oestersund

29 Nov 2025 - 20:24

Ottimo inizio di stagione nel biathlon per l'Italia femminile che conquista l'argento nella staffetta a Oestersund, in Svezia, alle spalle della Francia. L'Italia ha condotto la gara in testa sin dall'inizio, con una gran frazione iniziale di Dorothea Wierer. Poi il controllo di Michela Carrara, che commette qualche errore di troppo, ma non molla sugli sci. Frazione imperiale per Lisa Vittozzi, poi chiusura di gran classe per Hannah Auchentaller, che rimane fredda al poligono decisivo e porta l'Italia al posto d'onore. Finale: Francia (0+8) in 1h11'17″9, poi Italia (1+9) a 13″8, quindi Repubblica Ceca (0+8) a 30″8. 

