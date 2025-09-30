Basket, Serie A: Lotus nuovo official timekeeper della Lega

La Lega Basket Serie A annuncia la partnership con Lotus, brand del Gruppo Festina, che sarà Official Timekeeper del Campionato Lba 2025-26. Per Lotus si tratta di un ritorno nel mondo Lba: il legame con il Gruppo Festina era già stato avviato in occasione della Supercoppa 2020, e si rinnova ora con un accordo che porterà il marchio ad essere protagonista per l'intera stagione. Il logo Lotus sarà presente sui campi dei Club LBA e sui canali digital e social della Lega, rafforzando così la visibilità del brand e la connessione con gli appassionati di basket in tutta Italia. "Per Lotus essere l'Official Time Keeper del Campionato Lba 2025-26 significa avere l'onore e la responsabilità di scandire i momenti più emozionanti di una stagione che promette spettacolo e adrenalina - spiega Lucia Carbonato, Head of Marketing di Festina Italia -. Con questo accordo, Festina Group riafferma il proprio impegno nello sport e consolida la posizione di Lotus come brand vicino alle emozioni autentiche, al dinamismo e allo stile che caratterizzano il grande basket, scandendo il tempo delle passioni di milioni di spettatori in tutta Italia".