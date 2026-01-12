Basket Nba: Minnesota supera San Antonio, crollo Houston a Sacramento

Un canestro di Anthony Edwards e una difesa di Julius Randle spingono Minnesota al successo su San Antonio (104-103), rimontando 19 punti di svantaggio. Houston crolla a Sacramento (111-98) e scende in zona play-in, sorpassata da Phoenix vincente su Washington (112-93). New York ferma la striscia di Portland (114-123) , Toronto batte Philadelphia all'ultimo secondo del supplementare. Tutto facile per OKC contro Miami (solo garbage time per Simone Fontecchio), Denver continua a vincere anche senza Jokic e Murray superando Milwaukee.