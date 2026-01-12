Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Australian Open: Zeppieri e Passaro al 2° turno delle qualificazioni

12 Gen 2026 - 12:13

Si è chiusa con due vittorie su tre la prima giornata del tabellone maschile delle qualificazioni dell'Australian Open, primo Slam del 2026. Può sorridere Giulio Zeppieri (n.153), che ha rifilato un doppio 6-3 al francese Dan Added (n.199). Per ultimo, invece, Francesco Passaro (n.140 e n.27 del seeding) ha superato con lo score di 7-6(4) 6-4 l'estone Mark Lajal (n.149). La nottata, però, è iniziata con la sconfitta di Andrea Pellegrino (n.139 e n.26 del seeding) per mano di Dane Sweeny (n.183) col punteggio di 6-2 4-6 6-3. 

Ultimi video

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:09
3-tre, quante cadute

3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

I più visti di Altri Sport

MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:37
Australian Open: Bronzetti avanti nelle qualificazioni, out Brancaccio e Rosatello
12:13
Australian Open: Zeppieri e Passaro al 2° turno delle qualificazioni
11:20
Basket Nba: Minnesota supera San Antonio, crollo Houston a Sacramento
10:00
Basket, Antonini (Trapani): "Fiducia persa nella giustizia sportiva"
09:57
Tennis: ranking Wta, Paolini risale al 7° posto, Sabalenka resta leader