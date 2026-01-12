Australian Open: Zeppieri e Passaro al 2° turno delle qualificazioni

Si è chiusa con due vittorie su tre la prima giornata del tabellone maschile delle qualificazioni dell'Australian Open, primo Slam del 2026. Può sorridere Giulio Zeppieri (n.153), che ha rifilato un doppio 6-3 al francese Dan Added (n.199). Per ultimo, invece, Francesco Passaro (n.140 e n.27 del seeding) ha superato con lo score di 7-6(4) 6-4 l'estone Mark Lajal (n.149). La nottata, però, è iniziata con la sconfitta di Andrea Pellegrino (n.139 e n.26 del seeding) per mano di Dane Sweeny (n.183) col punteggio di 6-2 4-6 6-3.