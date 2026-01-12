Logo SportMediaset

Australian Open: Bronzetti avanti nelle qualificazioni, out Brancaccio e Rosatello

12 Gen 2026 - 12:37

Solo Lucia Bronzetti (n.105 Wta), su tre italiane impegnate, ha superato indenne la prima giornata di qualificazioni femminili per l'Australian Open, primo Slam della stagione 2026. La ventisettenne, anche n.2 del tabellone, ha vinto col punteggio di 6-0 6-7(3) 6-1 il suo match contro la spagnola Aliona Bolsova Zadoinov (n.231) dopo quasi due ore e mezza di partita. Sconfitta molto amara invece per Nuria Bracaccio (n.161), che contro Mary Stoiana (n.223) ha mancato cinque match point - oltre ad un vantaggio di 5-2 nel terzo set - prima di perdere per 7-5 4-6 7-5. Out anche Camilla Rosatello (n.215), eliminata per 6-3 6-2 dalla lituana Justina Mikulskyte (n.261).

