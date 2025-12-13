Vela, Fiv: giornata formativa sulla comunicazione il 30 gennaio

La Federazione italiana vela ha dato appuntamento a Roma, venerdì 30 gennaio 2026, Salone d'Onore del Coni, in piazza Lauro de Bosis 15, dalle ore 9:00 alle 18:00 per l'edizione edizione 2026 della sua giornata formativa "Comunicare la vela". La giornata sui temi della comunicazione, con la partnership di World Sailing, CONI, CIP, Sport e salute, Barcolana58. L'evento "Comunicare la vela - La comunicazione dello sport più bello e formativo", si svilupperà su una intera giornata di interventi e dibattito. Con - si leggein un comunicato - l'aiuto di esperti, giornalisti, addetti ai lavori e case history, saranno approfonditi i trend, le tecnologie, le linee guida e gli strumenti pratici operativi per ottimizzare la progettualità, la produzione e la condivisione di contenuti riguardanti la vela nell'ecosistema informativo in continua evoluzione, sotto le continue ondate di novità tecnologiche.