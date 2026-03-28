Basket: la Virtus prima in classifica esonera il coach Ivanovic

La Virtus Bologna, prima in classifica, ha sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Dusko Ivanovic, tecnico che la scorsa stagione ha vinto lo scudetto con i bianconeri. Si conclude anche l'esperienza dell'assistente coach Nenad Trajkovic, mentre il ruolo di head coach sarà affidato al Nenad Jakovljevic, già assistente allenatore, che sarà coadiuvato da Daniele Parente e da Cristian Fedrigo.