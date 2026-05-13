Internazionali: Svitolina in semifinale contro Swiatek, fuori Rybakina

Elina Svitolina è la seconda semifinalista degli Internazionali d'Italia femminili di tennis, Wta 1000 sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Nel secondo quarto di finale odierno, la tennista ucraina numero 10 del mondo e testa di serie numero 7, ha battuto in tre set in rimonta la kazaka Elena Rybakina, numero 2 del mondo e del seeding, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4. In semifinale Svitolina affronterà la polacca Iga Swiatek, in due hanno vinto per 5 volte gli Internazionali di Roma.