Basket: Galatasaray, Gianmarco Pozzecco è il nuovo allenatore

Gianmarco Pozzecco © Getty Images
Gianmarco Pozzecco è il nuovo allenatore del Galatasaray Istanbul. Il tecnico italiano ha firmato un contratto fino a giugno 2027, tornando così a guidare una squadra di club dopo la conclusione dell'esperienza con la nazionale azzurra e la breve parentesi all'Asvel Villeurbanne. Chiusa la parabola in azzurro al termine degli Europei, Pozzecco riparte dalla Turchia per la sua seconda avventura internazionale. Il Galatasaray, club di grande tradizione del basket turco, è già qualificato alla seconda fase della FIBA Champions League grazie a un ottimo percorso nel primo girone (5-1), ma sta vivendo un momento complicato in campionato: attualmente è settimo in classifica con un bilancio di 7 vittorie e 6 sconfitte, tre delle quali arrivate nelle ultime quattro gare.
Nel nuovo incarico, Pozzecco ritroverà Vlado Micov, ex compagno all'Olimpia Milano, oggi direttore sportivo del club. A disposizione avrà un roster di qualità, con elementi di esperienza come Will Cummings, il prolifico realizzatore Errick McCollum e Freddie Gillespie, lungo già visto in Serie A con l'Armani Milano. Il tecnico prenderà ufficialmente in mano la squadra a partire dal 5 gennaio, con l'obiettivo di rilanciare il Galatasaray in campionato e confermare il buon cammino europeo.