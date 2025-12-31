Basket: Galatasaray, Gianmarco Pozzecco è il nuovo allenatore

Gianmarco Pozzecco è il nuovo allenatore del Galatasaray Istanbul. Il tecnico italiano ha firmato un contratto fino a giugno 2027, tornando così a guidare una squadra di club dopo la conclusione dell'esperienza con la nazionale azzurra e la breve parentesi all'Asvel Villeurbanne. Chiusa la parabola in azzurro al termine degli Europei, Pozzecco riparte dalla Turchia per la sua seconda avventura internazionale. Il Galatasaray, club di grande tradizione del basket turco, è già qualificato alla seconda fase della FIBA Champions League grazie a un ottimo percorso nel primo girone (5-1), ma sta vivendo un momento complicato in campionato: attualmente è settimo in classifica con un bilancio di 7 vittorie e 6 sconfitte, tre delle quali arrivate nelle ultime quattro gare.