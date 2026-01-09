Basket, Fip: da tribunale federale altri due punti penalizzazione per Trapani

Altri due punti di penalizzazione per il Trapani Sharks in merito a irregolarità nell'iscrizione al campionato. "La Fip comunica che il Tribunale federale, ai sensi degli art. 59, lettera b e 61 del Regolamento dí Giustizia, ha sanzionato il Trapani Shark con 2 punti di penalizzazione per l'anno sportivo in corso e il presidente del club, Valerio Antonini, con due anni di inibizione per irregolarità amministrative all'atto dell'iscrizione al campionato 2025/26. Con questi, diventano 10 i punti di penalizzazione inflitti a Trapani da inizio anno che portano così la squadra dal sesto posto a quota 12 punti al tredicesimo in coabitazione con Udine a quota 10.