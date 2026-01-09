Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket, Fip: da tribunale federale altri due punti penalizzazione per Trapani

09 Gen 2026 - 20:50
© ansa

© ansa

Altri due punti di penalizzazione per il Trapani Sharks in merito a irregolarità nell'iscrizione al campionato. "La Fip comunica che il Tribunale federale, ai sensi degli art. 59, lettera b e 61 del Regolamento dí Giustizia, ha sanzionato il Trapani Shark con 2 punti di penalizzazione per l'anno sportivo in corso e il presidente del club, Valerio Antonini, con due anni di inibizione per irregolarità amministrative all'atto dell'iscrizione al campionato 2025/26. Con questi, diventano 10 i punti di penalizzazione inflitti a Trapani da inizio anno che portano così la squadra dal sesto posto a quota 12 punti al tredicesimo in coabitazione con Udine a quota 10.

© ansa

© ansa

Ultimi video

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:09
3-tre, quante cadute

3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Giacomel, a Oberhof la vittoria più triste. Braccia al cielo per l'amico scomparso: "Bakken, questa è per te"

Il Giro è di Simon Yates

Il Giro è di Simon Yates

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:19
Sci, niente Giochi per Hirscher: "Non ho tempi all'altezza"
20:50
Basket, Fip: da tribunale federale altri due punti penalizzazione per Trapani
20:40
Equitazione: Fieracavalli debutta all'Italia Polo Challenge 2026
19:37
Milano Cortina, -28: FiberCop garantirà la connessione dei Giochi
18:48
Lombardia: da Regione 500mila euro per 'Grandi eventi sportivi' nel 2026