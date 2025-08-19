Atletica, Diamond League: Furlani a Losanna in vista Mondiali

Domani, mercoledì 20 agosto, a Losanna è l'ora di Athletissima, il tredicesimo meeting della Wanda Diamond League, cui seguiranno il Memorial Van Damme a Bruxelles venerdì 22 agosto e la due giorni della finale ancora in terra elvetica, a Zurigo il 27 e 28 agosto, preludio ai Mondiali di Tokyo del 13-21 settembre. Per il campione del mondo indoor di salto in lungo Mattia Furlani si tratta del terzo impegno stagionale nel circuito, dopo il secondo posto nel Golden Gala Pietro Mennea e il quarto a Londra lo scorso luglio. L'azzurro delle Fiamme Oro ritrova proprio l'avversario che all'ultimo salto gli ha negato il successo all'Olimpico, l'australiano Liam Adcock, in una gara qualificatissima con sette lunghisti tra i primi dieci della stagione outdoor: oltre all'azzurro e ad Adcock, presenti il greco Miltiadis Tentoglou, i tre giamaicani Pinnock, McLeod e Gayle, lo svizzero Ehammer, l'uzbeko Anvarov e il portoghese Gerson Baldé. Primato del meeting, 8,56 di Ivan Pedroso, stabilito trent'anni fa.