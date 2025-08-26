Us Open: avanti Alcaraz, Draper e Rune

Esordio vincente agli Us Open per Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking mondiale. lo spagnolo, versione 'marines' con un nuovo taglio di capelli, ha sconfitto in tre set in poco più di due ore di gioco, lo statunitense Reilly Opelka (67 Atp). Il punteggio finale è stato 6-4, 7-5, 6-4 ora sfiderà Mattia Bellucci al secondo turno.
Jack Draper torna al successo per la prima volta dopo Wimbledon e lo fa approdando al 2° turno degli US Open. Il britannico, quinta testa di serie del seeding, ha superato non senza poche difficoltà, l'argentino Federico Gomez, numero 203 del mondo. 6-4 7-5 6-7 6-2 i parziali per Draper.
Avanti anche il teenager Fonseca, che si libera del serbo Kecmanovic: passano anche Rune e Rublev. Tra le donne è clamorosa l'eliminazione della 6^ testa di serie, la campionessa degli Australian Open Madison Keys, battuta sull'Arthur Ashe dalla messicana Zarazua. Lotta due ore ma alla fine cede alla distanza Venus Williams, 45 anni, che perde in tre set contro la ceca Muchova.
Commenti (0)