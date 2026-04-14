Basket: Antonini e Trapani Shark ricorrono a Collegio Garanzia

14 Apr 2026 - 20:13

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente da Valerio Antonini in proprio, quale presidente della Trapani Shark SSDARL, e dalla predetta società sportiva Trapani Shark SSDARL contro la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro che ha confermato l'inibizione per due anni del presidente Antonini, a partire dal 31 dicembre 2027, e la sanzione di due punti di penalizzazzione, da scontare nell'anno sportivo in corso, per il club siciliano. La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, in data 12 dicembre 2025, dal Procuratore Federale della Fip nei confronti della Società Trapani Shark SSDARL e di Valerio Antonini, "per aver omesso di adempiere alle obbligazioni sorte nei confronti dei tesserati Renzi e Mian, nonché in ordine alla violazione degli obblighi dichiarativi e di correttezza informativa previsti dal predetto Manuale Licenza Basket Serie A". 

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