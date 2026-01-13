Logo SportMediaset

Automobilismo, Motul si lega al team McLaren per il Wec

13 Gen 2026 - 17:32

Motul diventa official lubricants partner di McLaren Endurance Racing, ampliando la collaborazione con il McLaren’s Formula 1 team annunciata lo scorso anno. Grazie alla sua lunga tradizione di gare endurance, Motul supporterà il McLaren United Autosports WEC Hypercar Team con lubrificanti avanzati per il motore, la trasmissione e il differenziale. Inoltre, Motul fornirà una collaborazione tecnica a McLaren Endurance Racing mentre il team si prepara al proprio debutto nel FIA World Endurance Championship 2027.

“Oggi segna una tappa fondamentale per McLaren Endurance Racing mentre guardiamo al futuro e continuiamo a costruire sulle eccellenti basi di preparazione e supporto per il debutto McLaren United AS Team’s Hypercar nel 2027. Accogliere Motul in questo progetto entusiasmante rafforza la nostra squadra in vista delle sfide che ci attendono. Motul porta con sé un’esperienza inestimabile in termini di prestazioni, tecnologia e innovazione. In uno sport in cui ogni dettaglio conta, siamo orgogliosi di avere Motul al nostro fianco mentre continuiamo a costruire lo slancio verso il nostro ritorno alle gare di durata", ha detto James Barclay, Team Principal, McLaren Endurance Racing.

“Le gare di durata significano mantenere le prestazioni nel tempo, ora dopo ora, sotto costante stress meccanico. Lavorare a stretto contatto con McLaren Endurance Racing è una collaborazione particolarmente stimolante, che ci consente di co-sviluppare soluzioni fluide su misura, focalizzate su costanza, durata e affidabilità: qualità che definiscono realmente la prestazione nelle competizioni endurance”, le parole di Julien Plet, Head of R&D di Motul.

Partner storico della 24 Ore di Le Mans sin dagli anni ’50, Motul è stata parte integrante della storia della gara endurance più iconica al mondo, supportando numerosi team. Questo impegno si è ulteriormente rafforzato nel 2016, quando Motul è stata nominata partner ufficiale dei lubrificanti del FIA World Endurance Championship e della 24 Ore di Le Mans, riaffermando il proprio ruolo centrale nelle competizioni endurance di massimo livello. Basata su decenni di esperienza nel motorsport, l’expertise di Motul risiede nello sviluppo di fluidi su misura, progettati per garantire affidabilità e prestazioni nel tempo anche nelle condizioni più estreme. Il patrimonio endurance di Motul si estende oltre i circuiti, con una forte presenza in altre sfide iconiche di lunga distanza come la Dakar Rally. Questo know-how maturato nelle competizioni di durata supporta ora direttamente McLaren Endurance Racing. Motul applicherà la propria tradizione tecnica e le capacità di ricerca e sviluppo per co-creare lubrificanti dedicati al programma Hypercar.

