Automobilismo, Motul si lega al team McLaren per il Wec

Partner storico della 24 Ore di Le Mans sin dagli anni ’50, Motul è stata parte integrante della storia della gara endurance più iconica al mondo, supportando numerosi team. Questo impegno si è ulteriormente rafforzato nel 2016, quando Motul è stata nominata partner ufficiale dei lubrificanti del FIA World Endurance Championship e della 24 Ore di Le Mans, riaffermando il proprio ruolo centrale nelle competizioni endurance di massimo livello. Basata su decenni di esperienza nel motorsport, l’expertise di Motul risiede nello sviluppo di fluidi su misura, progettati per garantire affidabilità e prestazioni nel tempo anche nelle condizioni più estreme. Il patrimonio endurance di Motul si estende oltre i circuiti, con una forte presenza in altre sfide iconiche di lunga distanza come la Dakar Rally. Questo know-how maturato nelle competizioni di durata supporta ora direttamente McLaren Endurance Racing. Motul applicherà la propria tradizione tecnica e le capacità di ricerca e sviluppo per co-creare lubrificanti dedicati al programma Hypercar.