Rugby, il ct Quesada: "Con l'Argentina c'erano condizioni per vincere"

La delusione per un risultato sfuggito a pochi secondi dalla fine, ma anche la consapevolezza di aver compiuto un passo avanti rispetto alla prestazione della settimana precedente. Gonzalo Quesada ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta per 14-19 dell'Italia contro l'Argentina allo Stadio Ferraris di Genova, nel secondo turno delle Northern Series del Nations Championship, soffermandosi sulle opportunità create dagli Azzurri e sugli aspetti che hanno impedito alla squadra di concretizzarle. Per il ct, il primo tempo ha rappresentato lo snodo decisivo della partita: "Dal 20'-30' minuto era il momento in cui dovevamo veramente schiacciarli e non siamo stati spietati. Invece abbiamo dato loro la possibilità, anche attraverso alcuni nostri errori, soprattutto in mischia, di rientrare in partita. La chiave è stata lì". Una lettura che non cancella, tuttavia, gli aspetti positivi della prestazione e il lavoro svolto durante la settimana: "Abbiamo fatto un grande lavoro, con un livello di determinazione e carattere davvero impressionante. Abbiamo creato le condizioni per vincere contro l'Argentina, e non era assolutamente scontato. Abbiamo preparato la partita per metterli sotto pressione davanti e sui trequarti. Siamo riusciti a trovare gli spazi e a non essere quasi mai sotto pressione quando avevano il pallone. Tutto quello che avevamo preparato, la base della partita, ha funzionato".