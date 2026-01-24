Australian Open, Osaka si ritira: "Ho un problema fisico che devo risolvere"

Naomi Osaka si è ritirata dagli Australian Open, prima del terzo turno previsto contro la qualificata australiana Maddison Inglis. La due volte campionessa degli Australian Open lo ha annunciato sui social media senza parlare esplicitamente del suo infortunio, pubblicando su Instagram di essersi dovuta ritirare "per affrontare un problema per cui il mio corpo ha bisogno di attenzione dopo l'ultima partita". "Ero così entusiasta di continuare e questa serie di vittorie significava molto per me, quindi dovermi fermare qui mi spezza il cuore - ha scritto Osaka -. Ma non posso rischiare di fare ulteriori danni".

