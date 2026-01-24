Australian Open: Fritz batte Wawrinka, agli ottavi contro Musetti

Sarà lo lo statunitense Taylor Fritz ad affrontare Lorenzo Musetti agli ottavi di finale dell'Open d'Australia. Il n.9 al mondo ha battuto il 41enne svizzero Stan Wawrinka in quattro set, col punteggio di 7-6, 2-6, 6-4, 6-4. Ha superato il turno anche un altro statunitense, Ben Shelton (n.7 Atp), eliminando il monegasco Valentin Vacherot in tre set (6-4, 6-4, 7-6). Semifinalista lo scorso anno, Shelton affronterà lunedì prossimo uno tra Marin Cilic e Casper Ruud. "Il recupero sarà la cosa più importante" ha detto Shelton, che ha giocato il match al coperto e con l'aria condizionata: "Senza il tetto, non sono sicuro che sarei arrivato fino in fondo".