Australian Open: Errani-Paolini eliminate in doppio, fuori al secondo turno

24 Gen 2026 - 11:11
Finisce al secondo turno la corsa di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone del doppio all'Australian Open al Melbourne Park. Nel secondo match le azzurre hanno ceduto per 3-6 6-3 7-6(10-8), dopo due ore e 35 minuti di lotta, alle australiane Kimberly Birrell e Talia Gibson, in tabellone grazie a una wild card. Errani e Paolini - campionesse olimpiche a Parigi 2024, che nel 2025 hanno festeggiato il primo titolo Slam in coppia al Roland Garros - hanno mancato tre match-point nel dodicesimo gioco del set decisivo. Saranno quindi le padrone di casa ad affrontare al terzo turno (ottavi) la cinese Hanyu Guo e la francese Kristina Mladenovic, 16esime teste di serie, vincitrici per 61 46 62, in un'ora e tre quarti di gioco, sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova e la danese Clara Tauson.

