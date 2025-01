Australian Open: Alcaraz avanti, ok anche Tiafore e Auger-Aliassime

Esordio agevole per Carlos Alcaraz agli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Lo spagnolo, numero 3 del seeding e del mondo, ha battuto in tre set il kazako Aleksandr Shevchenko, numero 77 Atp, con il punteggio di 6-1, 7-5, 6-1 in 1 ora e 55 minuti.