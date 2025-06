Luciano Darderi è uscito subito al Rosmalen Open in corso sui campi in erba di 's-Hertogenbosch in Olanda. Il tennista italo-argentino che era testa di serie numero 8 del torneo si è arreso al tie-break del 3° set contro il cileno Nicolas Jarry. Il risultato finale del match è stato di: 5-7 6-4 7-6.