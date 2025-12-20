Volley, De Giorgi: "2025 storico, obiettivo lottare sempre per medaglie"

© Getty Images
"È stato un settembre storico, abbiamo vinto mondiale sia femminile che maschile. Ma è stimolante anche l'aspetto della sfida, perchè si può sempre migliorare. Lo stato del movimento è sicuramente buono". Così il ct della Nazionale di volley maschile campione del Mondo Fefè De Giorgi, a margine della cerimonia degli 'Oscar dello Sport' al Salone d'Onore del Coni, a proposito dell'anno d'oro della pallavolo italiana. "È stato un lungo viaggio, si ricominciava il nuovo quadriennio olimpico. Eravamo campioni del mondo in carica, ma il quarto posto ai Giochi ci ha dato nuovi stimoli per cercare di migliorare. È stato un percorso abbastanza lungo, con i momenti giusti sia di riflessione che di tanto lavoro. I ragazzi hanno dato una grandissima disponibilità che ci hanno consentito di confermarci campioni del Mondo", ha aggiunto.
"Ormai con questo gruppo siamo da quattro anni, arriviamo sempre a giocarci le medaglie e questa è una cosa importante nel percorso. È quello che vogliamo continuare a fare, puntando sempre al massimo", ha detto ancora. Prossimo obiettivo gli Europei del 2026 proprio in Italia. "Sarà un europeo impegnativo, ai Mondiali le prime quattro squadre erano europee. Ci sono 6-7 squadre molto forti, quindi diventa un piccolo Mondiale ma sarà bellissimo per la nostra pallavolo. Ma come sempre tutte le aspettative vanno finalizzate con l'allenamento", ha concluso.