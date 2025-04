Atp Madrid, Zverev avanza agli ottavi di finale

Alexander Zverev si qualifica per gli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.055.385 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola (combined con un WTA 1000). Il tedesco, numero 2 del mondo e prima testa di serie del torneo, ha battuto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 29 Atp e 28 del seeding, con il punteggio di 2-6, 7-6 (7-3), 7-6 (7-0) in due ore e 47 minuti.