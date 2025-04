Atp Madrid, 18enne Cinà fuori al secondo turno contro Korda

Disco rosso per Federico Cinà nel secondo turno del Mutua Madrid Open, il Masters 1000 sul rosso alla Caja Magica combined con il WTA 1000. Il 18enne siciliano, oggi n. 373 del mondo, ha lottato ma si è arreso in tre set all'americano Sebastian Korda, numero 24 al mondo e n.23 del seeding, che si è imposto con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-1. Per Chinà, al secondo Masters 1000 giocato in carriera dopo quello di Miami, una esperienza comunque positiva. Per il giovane siciliano prossimo appuntamento agli Internazionali d'Italia a Roma per continuare a crescere. Per quanto riguarda Korda, il tennista americano al terzo turno affronterà il norvegese Casper Ruud (14), che ha battuto il francese Arthur Rinderknech per 6-3, 6-4.