Atletica, Valensin eliminata nelle semifinali dei 200 donne agli Europei under 20 di Tampere

Elisa Valensin, una delle atlete azzurre più attese della 28esima edizione dei campionati europei under 20 in corso di svolgimento a Tampere, in Finlandia, non accede alla finale dei 200 metri donne di questo pomeriggio, in quanto chiude al quinto posto nella sua semifinale con il tempo di 23"68 che la elimina dalla competizione, così come Margherita Castellani che finisce invece quarta nella sua gara con il tempo di 23"80, mentre a sorpresa passa all'atto conclusivo la terza italiana, Viola Canovi, seconda nella sua prova con il personale di 23"71 che le consente di passare il turno direttamente, per la logica delle prime due di ciascuna delle tre semifinali qualificate di diritto più i due migliori tempi. Valensin, campionessa europea under 18 a Banskà Bystrica nel 2024 anno in cui è stato insignita dalla Fidal del titolo di atleta emergente italiana, era reduce da un periodo complicato fisicamente da un problema al soleo, ma avrà in ogni caso la possibilità di rifarsi in serata correndo la batteria della 4x100 donne con Kelly Doualla, Alice Pagliarini e la stessa Castellani. Nei 200 uomini conquista la finale Diego Nappi, autore di un'ottima semifinale che lo porta a ottenere anche il proprio nuovo personale di 20"76, secondo tempo globale tra gli 8 partecipanti alla gara decisiva per il titolo di questa sera.