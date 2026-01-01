Sci di fondo, Tour de ski donne: Diggins domina 20km Dobbiaco, Ganz 13°

Fuga solitaria per Jessie Diggins che allunga davanti a tutte nella 20 chilometri in tecnica classica ad inseguimento di Dobbiaco (Bolzano), quarto atto del ventesimo Tour de Ski e prova conclusiva della tappa d'apertura ospitata dalla località pusterese. Partita per prima, la statunitense ha allungato progressivamente sulle cinque tornate del tracciato altoatesino tagliando il traguardo in 52'14"8: complice il ritiro della norvegese Slind, il suo margine sulle inseguitrici è ora di 1'35, con la svedese Moa Ilar a precedere sul traguardo l'austriaca Teresa Stadlober. Quindi, a seguire, Jasmi Joensuu è quarta a 1'55 tallonata da una Heidi Weng in rimonta, con le altre due finniche Matintalo e Niskanen sesta e settima a ruota.