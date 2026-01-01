Sci di fondo, Tour de ski donne: Diggins domina 20km Dobbiaco, Ganz 13°

Fuga solitaria per Jessie Diggins che allunga davanti a tutte nella 20 chilometri in tecnica classica ad inseguimento di Dobbiaco (Bolzano), quarto atto del ventesimo Tour de Ski e prova conclusiva della tappa d'apertura ospitata dalla località pusterese. Partita per prima, la statunitense ha allungato progressivamente sulle cinque tornate del tracciato altoatesino tagliando il traguardo in 52'14"8: complice il ritiro della norvegese Slind, il suo margine sulle inseguitrici è ora di 1'35, con la svedese Moa Ilar a precedere sul traguardo l'austriaca Teresa Stadlober. Quindi, a seguire, Jasmi Joensuu è quarta a 1'55 tallonata da una Heidi Weng in rimonta, con le altre due finniche Matintalo e Niskanen sesta e settima a ruota.
Dopo aver sfiorato l'accesso nella top ten nella mass start a serie di mercoledì, Caterina Ganz si è confermata in ottima condizione anche in tecnica classica: la trentina è tredicesima, con un progresso di tre posizioni rispetto alla partenza (al netto dell'assenza di Slind) con un gap di 2'55" da Diggins. Risalgono in graduatoria anche Iris De Martin Pinter, 36esima ed Anna Comarella, 41esima, con Martina Di Centa 47esima, Federica Cassol 49esima, Nicole Monsorno 51esima, Francesca Franchi 6esima e Nadine Laurent 65esima. Il Tour de Ski si sposta ora in Val di Fiemme, Trentino: sabato a Lago di Tesero è in programma la sprint a tecnica classica, prova generale della sfida olimpica del mese successivo con qualifiche alle 12:15 e fase finali dalle 14:45, mentre domenica il cammino si concluderà con la canonica final climb in tecnica libera verso il Doss dei Laresi, sull'Alpe Cermis.