Milano Cortina, Fontana a Mattarella: "Grazie per parole su Olimpiadi"

"Un discorso importante e ricco di contenuti. Desidero ringraziare in particolar modo il Presidente Mattarella per il passaggio preciso e puntuale sulle Olimpiadi invernali che vedranno la Lombardia protagonista. Concetti chiari e forti che hanno fatto comprendere quanto importante sia questo appuntamento per l'intero Paese e quanto lo sport sia un valore fondamentale della nostra società". Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica.