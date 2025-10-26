Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atletica, The Walking Stano raccoglie oltre 14.000 euro per la Fibrosi Cistica

26 Ott 2025 - 16:34
© Angelo Cuonzo

© Angelo Cuonzo

Massimo Stano, icona assoluta della marcia maschile italiana nel mondo, è stato anche quest'anno promotore di un evento non competitivo chiamato 'The Walking Stano', disputato a Palo del Colle in provincia di Bari dove oltre 1.000 partecipanti hanno marciato insieme a lui su un percorso di circa 5 km. La manifestazione, organizzata nell'ottica di raccogliere fondi interamente destinati alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, ha raccolto la somma di 14.150 euro frutto dei versamenti volontari dei presenti tra cui A rendere ancora più speciale l’evento, la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui il comico e conduttore Cristiano Militello e il campione olimpico della maratona di Seul 1988 Gelindo Bordin. Le dichiarazioni di Stano: La marcia è il mio sport, e richiede fiato La fibrosi cistica quel fiato lo toglie, ogni giorno, a chi ne soffre. È per questo che ho deciso di metterlo al servizio della ricerca: ogni passo può davvero dare respiro a chi lotta quotidianamente. Questa edizione di The Walking Stano è stata un nuovo record per me, ma fuori dalla pista. Per la prima volta mi sono davvero prodigato a 360°, ho seguito l’organizzazione in ogni dettaglio, e non è stato semplice. Vedere così tante persone camminare insieme, leggere sui volti allegria, felicità di partecipare attivamente a qualcosa di più grande, mi ha ripagato di ogni fatica. I numeri di quest’anno ci riempiono d’orgoglio e danno senso a tutto lo sforzo. Sono grato al mio team, alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. La ricerca ha bisogno di gambe forti, ma anche di cuore, e qui il cuore ha battuto fortissimo”.

massimo stano
fibrosi cistica

Ultimi video

01:45
Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

00:28
DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

01:15
Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

01:31
Poster di Milano-Cortina

Poster di Milano-Cortina

01:12
Marta Bassino operata

Marta Bassino operata

01:20
Vienna: Sinner facile

Vienna: Sinner facile

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

00:40
DICH VARNIER AD MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, Varnier: "I poster rappresentano bene l'Italia che vogliamo raccontare"

01:35
Premio Scopigno-Pulici

Premio Scopigno-Pulici

01:43
Volley, superlega al via

Volley, superlega al via

00:41
DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

01:27
Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

01:45
Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

Cos'è il clostebol

Cos'è il clostebol

DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:34
Atletica, The Walking Stano raccoglie oltre 14.000 euro per la Fibrosi Cistica
16:10
Tennis, Alcaraz: "Voglio fare bene anche nel finale di stagione"
16:02
Atletica, Kejelcha vince la mezza maratona di Valencia
15:19
Sci, CdM: Odermatt vince gigante Soelden, ottavo Vinatzer in rimonta
13:10
Taekwondo: Alessio argento nei -87kg ai Mondiali di Wuxi