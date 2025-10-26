Atletica, The Walking Stano raccoglie oltre 14.000 euro per la Fibrosi Cistica

Massimo Stano, icona assoluta della marcia maschile italiana nel mondo, è stato anche quest'anno promotore di un evento non competitivo chiamato 'The Walking Stano', disputato a Palo del Colle in provincia di Bari dove oltre 1.000 partecipanti hanno marciato insieme a lui su un percorso di circa 5 km. La manifestazione, organizzata nell'ottica di raccogliere fondi interamente destinati alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, ha raccolto la somma di 14.150 euro frutto dei versamenti volontari dei presenti tra cui A rendere ancora più speciale l’evento, la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui il comico e conduttore Cristiano Militello e il campione olimpico della maratona di Seul 1988 Gelindo Bordin. Le dichiarazioni di Stano: La marcia è il mio sport, e richiede fiato La fibrosi cistica quel fiato lo toglie, ogni giorno, a chi ne soffre. È per questo che ho deciso di metterlo al servizio della ricerca: ogni passo può davvero dare respiro a chi lotta quotidianamente. Questa edizione di The Walking Stano è stata un nuovo record per me, ma fuori dalla pista. Per la prima volta mi sono davvero prodigato a 360°, ho seguito l’organizzazione in ogni dettaglio, e non è stato semplice. Vedere così tante persone camminare insieme, leggere sui volti allegria, felicità di partecipare attivamente a qualcosa di più grande, mi ha ripagato di ogni fatica. I numeri di quest’anno ci riempiono d’orgoglio e danno senso a tutto lo sforzo. Sono grato al mio team, alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. La ricerca ha bisogno di gambe forti, ma anche di cuore, e qui il cuore ha battuto fortissimo”.