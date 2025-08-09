Logo SportMediaset
Atletica, Serena Di Fabio argento sui 10.000 metri di marcia degli Europei under 20 a Tampere

09 Ago 2025 - 09:30
Serena Di Fabio conquista la medaglia d'argento sui 10.000 metri di marcia in pista degli Europei under 20 in corso di svolgimento a Tampere in Finlandia, con il tempo di 43'56"25 che le vale anche il nuovo record italiano di categoria, nella gara vinta dalla spagnola Sofia Santacreu in 43'47"89, dove le altre due azzurre Elisa Marini e Biana Zoboli si piazzano rispettivamente in ottava e undicesima posizione, con 45'43"92 e 47'31"79. Molto coraggiosa la prestazione della 17enne atleta abruzzese al primo anno da under 20, campionessa europea under 18 l'anno scorso nella Repubblica Ceca, che fa la selezione guidando la prova sino ai 600 dall'arrivo quando viene poi staccata dall'avversaria. Per la squadra italiana, all'inizio della terza giornata della manifestazione continentale, si tratta del quarto podio dopo i due fantastici ori di ieri di Kelly Doualla nei 100 metri e di Erika Saraceni nel triplo, e di Daniele Inzoli nel lungo.

europei under 20
tampere
marcia

