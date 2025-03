Atletica, Pieroni ottava nella finale mondiale dell'alto donne a Nanchino

Idea Pieroni, 22enne specialista del salto in alto donne, chiude all'ottavo posto con la misura di 1,89 la finale della sua specialità nei mondiali indoor di Nanchino, misura superata al secondo tentativo così come la precedente a 1.85, per poi fallire le tre successive a 1.92, in una gara che registra la grande sorpresa della sconfitta della primatista del mondo, l'ucraina Yaroslava Mahuchikh, solo bronzo dietro alle due australiane, Nicola Olyslagers oro con 1,97 ed Eleanor Patterson, argento alla stessa quota ma con un errore in più sul percorso. Delle altre due azzurre impegnate nella mattinata cinese nelle qualificazioni dei 60 ostacoli donne, supera il turno Elisa Di Lazzaro con 8"09, quarta della sua batteria e attesa dalle semifinali alle 12,51 italiane, mentre viene eliminata Giada Carmassi, recente campionessa italiana, che pasticcia con la prima barriera e finisce quinta nella sua gara in 8"15, primo tempo tra le escluse.