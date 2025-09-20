Atletica Mondiali, Jacobs in pista nelle semifinali della 4x100 di Tokyo

Marcell Jacobs farà parte oggi alle 13,34 ore italiane della 4x100 maschile che proverà a conquistare la finale mondiale di Tokyo, in programma domani 21 settembre alle 14.20, in una formazione azzurra composta oltre che dal campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2021, da due dei suoi compagni della staffetta d'oro a cinque cerchi sempre del Giappone, Fausto Desalu in prima frazione e Lorenzo Patta in terza, in pratica a curve invertite rispetto a quattro anni fa, mentre sul rettilineo finale ci sarà Matteo Melluzzo già campione europeo partendo dalla prima frazione a Roma 2024, che prenderà il posto di Filippo Tortu certamente non al meglio della condizione in tutta la stagione, anche se sia Patta che Melluzzo sono al rientro dopo due importanti infortuni. L'Italia partirà da una buona quinta corsia, evitando quantomeno nella circostanza le due compagini favoritissime della vigilia, Stati Uniti e Giamaica, con il Ghana in seconda, l'Olanda in terza, la Cina in quarta, il Sudafrica in sesta, la Gran Bretagna in settima, il Giappone in ottava e l'Australia in nona. Delle altre due staffette in cui sarà impegnata una compagine italiana, nella 4x100 donne impegnata alle 13,45 gareggeranno nell'ordine Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Dalia Kaddari e Alessia Pavese, con la rinuncia quindi di Zaynab Dosso, mentre nella 4x400 sempre al femminile in gara alle 13.00, Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione.