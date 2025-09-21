Atletica Mondiali, 4x400 donne ottava nella finale di Tokyo in 3'25"00

© Grana/Fidal
La staffetta italiana femminile della 4x400 metri chiude in ottava posizione la finale dei mondiali di Tokyo con il tempo di 3'25"00, ultima gara di tutta la manifestazione per quanto riguarda i colori azzurri, nella prova dominata dagli Stati Uniti che si impongono in 3'16"61 di primato dei campionati, con in ultima frazione la fenomenale Sydney McLaughlin Levrone già vincitrice dei 400 piani con il secondo tempo della storia. La formazione italiana ha schierato Anna Polinari, Virginia Troiani, Eloisa Coiro in terza al posto di Alessandra Bonora presente in semifinale, e Alice Mangione in ultima.
