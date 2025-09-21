Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atletica Mondiali, 4x400 donne ottava nella finale di Tokyo in 3'25"00

21 Set 2025 - 13:51
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

La staffetta italiana femminile della 4x400 metri chiude in ottava posizione la finale dei mondiali di Tokyo con il tempo di 3'25"00, ultima gara di tutta la manifestazione per quanto riguarda i colori azzurri, nella prova dominata dagli Stati Uniti che si impongono in 3'16"61 di primato dei campionati, con in ultima frazione la fenomenale Sydney McLaughlin Levrone già vincitrice dei 400 piani con il secondo tempo della storia. La formazione italiana ha schierato Anna Polinari, Virginia Troiani, Eloisa Coiro in terza al posto di Alessandra Bonora presente in semifinale, e Alice Mangione in ultima. 

4x400
mondiali
tokyo
finale

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

02:16
DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

02:58
liverb

Red Bull Backseating: il Gdr diventa interattivo

01:50
DICH DE GIORGI POST ITALIA UCRAINA DICH

De Giorgi: "Oggi era un test mentale"

01:24
DICH GIANNELLI POST ITALIA UCRAINA DICH

Giannelli: "Abbiamo giocato una bella pallavolo"

01:36
Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

02:12
DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

01:03
DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

00:21
De Giorgi avvisa i suoi

De Giorgi avvisa i suoi

03:07
DICH SIMONE ANZANI VOLLEY DICH

Anzani: "La sconfitta con il Belgio incidente di percorso"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

I più visti di Altri Sport

DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:03
Tennis, Atp Chengdu: Musetti in semifinale
13:51
Atletica Mondiali, 4x400 donne ottava nella finale di Tokyo in 3'25"00
13:43
BJK Cup, Cocciaretto: "Match incredibile, ho cercato di giocare al meglio"
13:10
Atletica, il presidente Mei: "Che Azzurri a Tokyo, è di nuovo atletica-mania"
12:58
Tennis, BJK Cup: Italia-Usa 1-0, Cocciaretto batte Navarro