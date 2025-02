Atletica, incredibile record mondiale dell'ugandese Kiplimo nella mezza maratona di Barcellona con un crono nettamente sotto i 57 minuti. Crippa quarto

L'atleta ugandese Jacob Kiplimo ha realizzato a Barcellona, nel corso della prova sui 21,097 km di mezza maratona, la sensazionale impresa di abbattere nettamente la soglia dei 57 minuti vincendo la gara nel mostruoso tempo di 56"42 con cui ha polverizzato il precedente limite detenuto, dal 2024, dall'etiope Yomif Kejelcha Atomsa con 57"30, il quale a sua volta glielo aveva tolto in quanto il suo precedente primato era di 57"31 realizzato a Lisbona nel 2021. L'azzurro Yeman Crippa, primatista italiano della specialità con 59"26 corso a Napoli nel 2022, ha disputato un'eccellente gara chiudendo in quarta posizione con il tempo di 59"52, particolarmente positivo in quanto il campione europeo di Roma 2024 della specialità non aveva pianificato nel dettaglio questo impegno, essendo di fatto solo un test in vista della maratona di Londra che lo attende il 27 aprile prossimo.