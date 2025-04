Atletica, Gout Gout ancora sensazionale con 19"84 nei 200 metri pur se ventoso

Gout Gout, il fenomenale 17enne velocista australiano di origini sud-sudanesi, continua a stupire e vince sui 200 metri il titolo assoluto della sua nazione, nel corso degli Australian Athletics Championships 2025 disputati a Perth, con il sensazionale crono di 19"84 che ancora una volta, come nel caso del 9"99 ottenuto sui 100 metri dei campionati giovanili pochi giorni fa, non può essere omologato in quanto purtroppo inficiato da un leggero vento di troppo, +2,2 m/s, ma questo nulla toglie alla sua impresa in quanto solo poche ore prima aveva anche vinto in scioltezza la batteria in 20"21 e vento regolarissimo. Nella sua vittoriosa finale Gout ha superato nettamente Aidan Murphy secondo in 20"40 e Christopher Ius terzo in 20"76.