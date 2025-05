Atletica, Furlani sabato in gara sulla pedana del lungo nella sua Rieti

Mattia Furlani, l'atleta simbolo dell'atletica italiana nonostante i suoi appena 20 anni compiuti lo scorso febbraio, gareggerà sabato 31 maggio nello Stadio Guidobaldi di Rieti, la città dove vive e si allena da quando ha iniziato l'attività agonistica, in una prova test di salto in lungo per collaudare la rincorsa da 18 passi con preavvio, in vista della partecipazione del 6 giugno prossimo al Golden Gala Pietro Mennea di Roma, tappa italiana della Diamond League 2025. Per il campione del mondo indoor sarà la seconda gara stagionale all’aperto dopo l’ottimo debutto di Atlanta dove è atterrato a 8.28, suo miglior esordio outdoor di sempre, nonostante non potesse disporre della rincorsa completa.