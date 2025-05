Atletica, Furlani migliora il suo stagionale nel lungo all'aperto con 8,31 a Rieti

Mattia Furlani offre un'altra eccellente dimostrazione di forma nel corso della gara test di salto in lungo disputata oggi nella sua Rieti, realizzando la misura di 8,31 al primo tentativo e migliorando la misura di 8.28 realizzata nell'esordio all'aperto di Atlanta in Georgia lo scorso 18 maggio, con altri due buoni tentativi a 8.02 e 8.19. Per il 20enne saltatore azzurro era la prova generale in vista del Golden Gala Pietro Mennea del prossimo 6 giugno a Roma quando, nel corso della tappa italiana della Diamond League, affronterà ancora una volta il super campione greco Miltidis Tentoglou, peraltro ripetutamente battuto questo inverno al coperto. Il campione del mondo indoor di Nanchino 2025 ha nell'occasione, sulla pedana dello stadio Guidobaldi sede dei suoi allenamenti giornalieri, collaudato ancora una volta la rincorsa di 18 passi con preavvio.