Atletica, Fabbri torna in pedana nel peso di Lodz per un pronto riscatto

Leonardo Fabbri, primatista italiano del getto del peso con 22,98 ottenuto in occasione dell'ultima gara della scorsa stagione che l'ha visto trionfare nella finale della Diamond League a Bruxelles, sarà di nuovo in gara sabato 8 febbraio a Lodz in Polonia per cancellare subito il ricordo dell'incerto esordio del 4 scorso a Ostrava, dove ha molto litigato con la pedana e realizzato solo due lanci validi con un migliore a 20.65, per un quinto posto nella prova vinta dal suo compagno di allenamento Zane Weir. Per il pesista fiorentino l'avversario più pericoloso dovrebbe essere il giamaicano Rajindra Campbell, bronzo olimpico di Parigi nella finale da lui chiusa al quinto posto. Degli altri azzurri impegnati nel meeting Silver di Continental Tour Indoor, con ben altro spirito andrà sui blocchi dei 60 metri la primatista italiana con 7"01 Zaynab Dosso, reduce da un positivo debutto a Belgrado con un miglior crono di 7"08 in batteria, leggermente peggiorato dal 7"12 della vittoriosa finale, che affronterà la fortissima velocista di casa Ewa Swoboda nel primo confronto diretto dell’anno. In gara anche Claudio Stecchi nel salto con l'asta dopo il buon esordio a sua volta con 5,63 a Miramas in Francia, mentre da seguire con curiosità la seconda uscita nell'anno del lunghista Filippo Randazzo, che nel 2025 si dedicherà solo alle prove veloci, il quale ha debuttato con un ottimo suo personale di 6"63 ad Ancona, in gennaio, e proverà subito a migliorarsi cercando il minimo di 6"60 per gli Euroindoor, stimolato anche dalla presenza del suo compagno di allenamento, l'oro della 4x100 europea di Roma Matteo Melluzzo, a sua volta in cerca dello standard per Apeldoorn.