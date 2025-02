Atletica, Duplantis all'undicesimo record mondiale della sua carriera con 6,27 nell'asta a Clermond-Ferrand

Armand Duplantis, l'extraterrestre assoluto dell'atletica mondiale, non fa quasi più notizia nella assoluta normalità con cui continua a realizzare primati del mondo nel salto con l'asta, e questa sera in un meeting solamente dedicato alla sua disciplina, a Clermond-Ferrand in Francia, ottiene il suo undicesimo record mondiale con la misura di 6.27, il solito centimetro in più rispetto al precedente. La gara è stata una delle più qualitative di tutti i tempi, in quanto ben sei atleti hanno superato i 5.91, ma mentre in quattro si sono fermati a questa pur straordinaria misura, va evidenziata la continua crescita anche del greco Emmanouil Karalis capace di realizzare a sua volta il primato nazionale con 6,02 e chiudere in seconda posizione, la prima degli atleti normali.