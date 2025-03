Atletica, Dosso subito velocissima nelle batterie dei 60 donne negli Euroindoor di Apeldoorn

Zaynab Dosso, primatista nazionale nonché bronzo mondiale a Glasgow 2024 sui 60 indoor, vola subito con l'ottimo crono di 7"06 nella sua quarta batteria mattutina degli Europei al coperto di Apledoorn in Olanda, correndo in apparente grande decontrazione pur se leggermente impegnata dalla ceca Karolina Manasova che con 7"14 stabilisce la miglior prestazione europea under 23, mentre le altre tre candidate ai posti sul podio fanno nettamente peggio con la lussemburghese Patrizia van der Weken vittoriosa a sua volta in 7"11, così come la svizzera Mujinga Kambundji con 7"19 e la polacca Ewa Swoboda con 7"14, ma le semifinali delle 16,05 dove ci sarà anche l'altra azzurra Gloria Hooper capace a 33 anni di stabilire il proprio personale con 7"25, e che precederà l'attesissima finale delle 18.37, darà certamente qualche ulteriore indicazione. Eliminata con 7"31 la terza italiana presente Arianna De Masi.