Atletica, Dosso seconda nei 60 indoor di Lodz in Polonia

Zaynab Dosso, primatista italiana dei 60 metri al coperto con 7"02, ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 7"16 la finale di tale disciplina nel corso del meeting di Lodz in Polonia, valido quale prova Silver del Continental Tour Indoor, dovendosi arrendere alla polacca idolo di casa Ewa Swoboda prima con 7"13, ma nella sua batteria l'azzurra aveva fatto molto meglio chiudendo in 7"10 rispetto al 7"16 dell'avversaria ottenuto in un'altra. Nella stessa finale l'altra azzurra Arianna De Masi si è piazzata in sesta posizione con 7"36 dopo aver ottenuto 7"34 in batteria. Nel getto del peso maschile Leonardo Fabbri stenta ancora a decollare e, dopo il quinto posto con 20,65 del meeting di Ostrava, si migliora leggermente con un quarto posto grazie a un miglior lancio di 20,71 che certamente non lo soddisferà, nella prova vinta da un altro atleta di casa, Konrad Bukowiecki con 20,95. Nei 60 maschili Filippo Randazzo conquista la finale vincendo la batteria con 6"67, al contrario di Matteo Melluzzo che viene eliminato nella sua con 6"78, e poi chiude in quarta posizione con 6"64 nella finale vinta dallo statunitense Ronnie Baker in 6"55. Nell'asta maschile infine, Claudio Stecchi finisce a sua volta quarto con 5.52, nella gara vinta dal greco Emmanouil Karalis con un eccellente 5,92.