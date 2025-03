Atletica, Dosso in finale nei 60 donne di Apeldoorn con 7"03

Zaynab Dosso, dopo l'eccellente batteria della mattinata degli Euroindoor vinta in 7"06, vince anche la sua semifinale con un ancor migliore 7"03, a 1 solo centesimo dal suo primato italiano, che la lancia verso la finale che si disputerà alle 18.37, dove presumibilmente si giocherà il titolo europeo contro la svizzera Mujinga Kambundji, vincitrice della sua prova in 7"04, ma entrambe le velociste hanno controllato negli ultimi metri per cui ci si può aspettare certamente un grandissimo crono, con la vittoria finale che probabilmente richiederà di scendere sotto i 7 netti. Per l'altro posto sul podio la lotta sembra ristretta solamente alla lussemburghese Patrizia van der Weken, che stabilisce il proprio primato nazionale con 7"06 ma spingendo sino in fondo, mentre la polacca Ewa Swoboda la quarta delle possibili pretendenti non sembra nella forma ottimale, e si qualifica per la finale con il secondo posto nella sua gara in 7"12, dove l'altra azzurra Gloria Hooper viene a sua volta eliminata.