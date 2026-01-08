Logo SportMediaset

Atletica, domenica Cross Vallagarina in Trentino: in gara 10 nazioni

08 Gen 2026 - 10:11

La 48esima edizione del Cross della Vallagarina si terrà domenica e parteciperanno atleti di dieci nazioni: Spagna, Burundi, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bahrein, Portogallo, Gran Bretagna, Libia, Ruanda e Italia. "Una gara che vanta una tradizione e una fama consolidate per via della qualità dell'organizzazione - ha detto il vice presidente della Provincia di Trento, Achille Spinelli -. Voglio ringraziare l'Unione Sportiva Quercia e l'amministrazione comunale di Villa Lagarina per una manifestazione che apre l'attività annuale di una realtà che rivolge una grande attenzione ai giovani". Un evento sportivo che si avvia dunque a raggiungere il mezzo secolo di vita, che rappresenta un appuntamento di grande rilievo nel panorama delle corse campestri ed è inserito nel circuito europeo. Nelle varie edizioni molti i nomi di campioni tra cui Gelindo Bordin, Francesco Panetta, Gabriella Dorio, Gianni Demadonna e Giuliano Battocletti. Quest'anno, è stato spiegato, si è reso necessario predisporre un tracciato diverso, sempre con partenza e arrivo nella zona sportiva di Villa Lagarina. Il programma dell'edizione prevede gare per le categorie master, quindi le categorie giovanili che gareggeranno per il campionato di società, seguite dai giovanissimi esordienti. A seguire la gara internazionale femminile e quella maschile. Le gare giovanili saranno valide anche per i campionati regionali di società. 

