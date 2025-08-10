Logo SportMediaset
Atletica, Disabato argento nei 10.000 metri di marcia degli Europei under 20

10 Ago 2025 - 10:19
Giuseppe Disabato conquista la medaglia d'argento nei 10.000 metri di marcia in pista, dei campionati europei under 20 di Tampere, alla fine di una prova condotta per larghi tratti in testa davanti allo spagnolo Joan Querol Serrano, alla vigilia il suo principale avversario, che alla fine è stato in grado negli ultimi due giri di fare uno spunto straordinario chiudendo la gara con il crono di 39'10"04, nuovo record dei campionati, con l'azzurro in ogni caso ottimo secondo con il nuovo personale e primato italiano under 20 migliorato di 39'20"87. Nel 2025 il 18enne marciatore originario di Cassano delle Murge in provincia di Bari, aveva vinto la 10 km su strada nella prova riservata agli under 20 del campionato europeo a squadre di Podebrady in 39’28 con un vantaggio di 1 minuto e trenta secondi proprio sullo spagnolo Querol Serrano.

