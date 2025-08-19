Pallavolo: Europei, partita inaugurale in Piazza del Plebiscito

La grande pallavolo in Piazza del Plebiscito a Napoli. Sarà infatti uno dei luoghi simbolo del capoluogo campano la sede del match inaugurale degli Europei maschili del prossimo anno. A giocarlo sarà la nazionale italiana contro una rivale ancora da individuare, secondo quanto precisa la federvolley. "Nel centro storico della città partenopea sarà allestita un'arena temporanea - è scritto sul sito della Fipav - dove Simone Giannelli e i suoi compagni, il 10 settembre, cominceranno la loro avventura". "L'edizione numero 34 degli Europei, 'affidati' per la seconda volta consecutiva alla nostra federazione - il commento del presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi -, a testimonianza della bontà del nostro lavoro, ci regalerà grandi emozioni e sorprese. Porteremo la rassegna continentale a Napoli dove, per la prima volta in assoluto, Piazza Plebiscito ospiterà una gara di pallavolo, sarà allestita l'Arena del Plebiscito che accoglierà gli azzurri chiamati a disputare la loro gara d'esordio".