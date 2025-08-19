Curling: dal 28 agosto il via alla Trentino World Cup

Dal 28 al 31 agosto 2025 il PalaCurling di Cembra ospiterà la Trentino World Curling Cup, manifestazione internazionale a cui prenderanno parte dieci squadre provenienti da sei diverse nazioni. A Cembra, in un luogo che da anni è ormai punto di riferimento per il movimento nazionale, si svolgerà così per la prima volta un evento di curling di altissimo profilo e richiamo internazionale: un appuntamento chiave in questo inizio di stagione 2025-26 e ancor di più in vista della rassegna olimpica in programma fra meno di sei mesi in Italia. Queste le formazioni che prenderanno parte alla competizione, divise in due gironi da cinque: Gruppo A: Team Abe (Giappone), Team Brunner (Svizzera), Team Kleiter (Canada), Team Retornaz (Italia) e Team Schwaller (Svizzera). Gruppo B: Team Casper (USA), Team Colli (Italia), Team Epping (Canada), Team Hoesli (Svizzera) e Team Muskatewitz (Germania). Due le squadre italiane pronte a cimentarsi in una manifestazione che prenderà il via giovedì 28 agosto e che fino a sabato proporrà le sfide di round robin. Previste invece domenica 31 le semifinali e la finalissima.