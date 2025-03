Atletica, Dallavalle rinuncia ai mondiali indoor di Nanchino

Andrea Dallavalle, brillante medaglia di bronzo nel salto triplo maschile dei recenti euroindoor di Apeldoorn, non potrà fare parte della spedizione italiana in vista dei mondiali al coperto che si disputeranno a Nanchino in Cina, dal 21 al 23 marzo prossimo, a causa di un fastidio al piede che gli ha consigliato di rinunciare alla trasferta asiatica per cui era stato convocato ieri. Nella gara iridata cinese che si disputerà nella prima giornata di venerdì 21, in finale diretta a partire dalle ore 4,25 italiane, dovrebbe quindi essere in pedana tra gli azzurri il solo campione europeo al coperto Andy Diaz, tra l'altro grandissimo favorito per l'assenza anche nella circostanza del primo e secondo dei giochi olimpici di Parigi, lo spagnolo Jordan Diaz e il portoghese Pedro Pichardo, ma non è esclusa una chiamata dell'ultima ora per Simone Biasutti, anche lui presente agli europei in Olanda.