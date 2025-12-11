Atletica: Battocletti pronta per gli Europei di cross

E' Nadia Battocletti la stella della spedizione azzurra in Algarve, Portogallo, per gli Europei di cross, appuntamento della corsa campestre che conclude l'anno delle squadre nazionali. Il gruppo composto da ben 42 atlete e atleti italiani partirà domani alla volta di Lagoa, dove domenica si metteranno in palio i titoli continentali. Sul percorso ondulato che annuncia diversi tratti in terra e sabbia, svelato nell'allenamento ufficiale del sabato mattina, l'atleta trentina parte da favorita assoluta nella gara femminile, che ha vinto ben cinque volte nelle varie categorie. "Nadia è una luce per tutta la squadra - afferma il dt, Antonio La Torre -. L'auspicio è che la sua energia e il suo carisma contamini tutto l'ambiente. Nelle due prove recenti in Spagna ha dimostrato che solidità di condizione abbia. Siamo fiduciosi ma anche le altre si danno da fare e tutte proveranno a renderle la vita difficile. Se Gemetto e Palmero, insieme alla tosta Majori e alle compagne Reina e Zanne, disputeranno una gara all'altezza delle loro potenzialità, la squadra femminile potrà regalarci una prova di primo piano". L'altra carta azzurra più concreta, a sua volta oro in carica a dodici mesi da Antalya, è la staffetta mista: "Bisognerà interpretare bene il percorso che viene descritto come piuttosto nervoso, tra sterrato e sabbia - continua La Torre -. Credo sia molto adatto alle caratteristiche di Gaia Sabbatini e di Pietro Arese, e possiamo contare sulla grinta di Marta Zenoni e Sebastiano Parolini per vendere cara la pelle".