Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atletica: Battocletti pronta per gli Europei di cross

11 Dic 2025 - 17:33

E' Nadia Battocletti la stella della spedizione azzurra in Algarve, Portogallo, per gli Europei di cross, appuntamento della corsa campestre che conclude l'anno delle squadre nazionali. Il gruppo composto da ben 42 atlete e atleti italiani partirà domani alla volta di Lagoa, dove domenica si metteranno in palio i titoli continentali. Sul percorso ondulato che annuncia diversi tratti in terra e sabbia, svelato nell'allenamento ufficiale del sabato mattina, l'atleta trentina parte da favorita assoluta nella gara femminile, che ha vinto ben cinque volte nelle varie categorie. "Nadia è una luce per tutta la squadra - afferma il dt, Antonio La Torre -. L'auspicio è che la sua energia e il suo carisma contamini tutto l'ambiente. Nelle due prove recenti in Spagna ha dimostrato che solidità di condizione abbia. Siamo fiduciosi ma anche le altre si danno da fare e tutte proveranno a renderle la vita difficile. Se Gemetto e Palmero, insieme alla tosta Majori e alle compagne Reina e Zanne, disputeranno una gara all'altezza delle loro potenzialità, la squadra femminile potrà regalarci una prova di primo piano". L'altra carta azzurra più concreta, a sua volta oro in carica a dodici mesi da Antalya, è la staffetta mista: "Bisognerà interpretare bene il percorso che viene descritto come piuttosto nervoso, tra sterrato e sabbia - continua La Torre -. Credo sia molto adatto alle caratteristiche di Gaia Sabbatini e di Pietro Arese, e possiamo contare sulla grinta di Marta Zenoni e Sebastiano Parolini per vendere cara la pelle".

Al maschile, è Yohanes Chiappinelli il riferimento del Team Italia: "Per lui è una tappa di passaggio che conferma l'attaccamento alla maglia azzurra, pur in un circuito lontano dalle caratteristiche dei maratoneti". Dal fronte giovanile, nessuna pressione, ma la curiosità di vedere all'opera alcune delle nuove leve più promettenti: "Penso all'under 23 Maggi, comunque al rientro da un infortunio, alle altre U23 Arnoldo e Munaretto. E sarà importante verificare come sapranno affrontare il contesto internazionale gli atleti U20, da Santangelo e Borromini alle due Ferrari, Licia e Sofia, considerando che terremo conto di un piazzamento in top ten per un'eventuale partecipazione ai Mondiali di cross di Tallahassee (Usa) del 10 gennaio come previsto dai nostri criteri di partecipazione". 

Ultimi video

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

I più visti di Altri Sport

rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:16
Mondiale per club volley, Conegliano fa l'en plein nel girone
19:11
Sci alpino, Cdm: Vinatzer guida azzurri in gigante e slalom Val d'Isere
18:30
Basket, Petrucci conferma: "Il progetto Nba Europe è cosa fatta, manca solo la partenza"
18:08
Milano Cortina, Malagò: "Su accessibilità Paralimpiadi abbiamo fatto il nostro meglio"
17:48
Pattinaggio, Cdm pista lunga fa tappa in Norvegia: 14 azzurri ad Hamar