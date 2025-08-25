Atletica, Andy Diaz in gara a sorpresa nel triplo delle finali di Diamond League a Zurigo

Andy Diaz, campione europeo e mondiale al coperto di salto triplo, sarà in gara nelle finali della Diamond League 2025 che si disputeranno mercoledì 27 e giovedì 28 agosto a Zurigo, grazie a una Wild Card assegnatagli dall'organizzazione in quanto non qualificato di diritto nella sua disciplina, ma in virtù del suo palmares che comprende anche due successi proprio del Trofeo del Diamante nel 2022 e 2023. Insieme al saltatore italo cubano saranno impegnati nei due giorni di finali altri 7 italiani, a iniziare dai 5 che avevano acquisito il diritto secondo le graduatorie dopo l'ultimo meeting di Bruxelles, Leonardo Fabbri nel peso, Mattia Furlani nel lungo uomini, Larissa Iapichino nel lungo donne, Roberta Bruni nell'asta e Ayomide Folorunso nei 400 H, a cui si sono aggiunti per rinunce varie Marco Fassinotti nell'alto e Marta Zenoni nei 1500, ricordando come tra gli atleti che hanno rinunciato a partecipare ci sia anche Nadia Battocletti qualificata nei 3000 metri.